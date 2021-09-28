УЕФА подал иск против судьи, вынесшего решение по делу Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал иск против судьи коммерческого суда Мадрида, который вынес вердикт по делу Суперлиги, сообщается на официальном сайте организации.



УЕФА требует отвода судьи Мануэля Руиса де Лары в связи с серьёзными нарушениями, допущенными им при рассмотрении дела. Также организация намерена обжаловать решение в апелляционном суде Мадрида.



Накануне УЕФА отказался от претензий в адрес мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» по делу Европейской Суперлиги. Союз отменил санкции в отношении последних трёх клубов-организаторов Суперлиги. Разбирательство по этому делу признано недействительным.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Позже большая часть команд вышла из проекта, в турнире остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».