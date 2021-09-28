Ришарлисон рассказал об отношении к Месси, Роналду и Неймару

Бразильский форвард «Эвертона» Ришарлисон де Андраде сообщил, что по-прежнему является большим поклонником соотечественника Неймара, но заявил, что не готов поставить его выше аргентинца Лионеля Месси.
«Я раньше не сравнивал их, а просто говорил, что считаю Неймара лучшим футболистом мира на тот момент. Месси — инопланетянин, один из лучших игроков в истории. Мне не нравится сравнивать футболистов. Каждый игрок проходит разные периоды: иногда всё складывается успешно, иногда ничего не получается.
Я предпочитаю просто восхищаться Неймаром, Месси и Криштиану Роналду. Нам повезло, что три самых невероятных футболиста в истории всё ещё выступают на высочайшем уровне. Стоит наслаждаться их игрой, а не сравнивать», — цитирует Ришарлисона Ole.
Видео гола Ришарлисона в матче с «Саутгемптоном»
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 28 сентября 2021
-
12:54
-
12:53
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:41
-
12:38
-
12:34
-
12:34
-
12:27
-
12:24
-
12:14
-
11:56
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:29
-
11:14
-
11:10
-
10:45
-
10:43
-
10:29
-
10:25
-
10:25
-
10:21
-
10:09
-
10:03
-
09:53
-
09:43
-
09:36
-
09:31
-
09:00
-
08:39
-
08:30
-
08:03