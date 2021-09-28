Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Атлетико». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ришарлисон рассказал об отношении к Месси, Роналду и Неймару

Ришарлисон рассказал об отношении к Месси, Роналду и Неймару
Комментарии

Бразильский форвард «Эвертона» Ришарлисон де Андраде сообщил, что по-прежнему является большим поклонником соотечественника Неймара, но заявил, что не готов поставить его выше аргентинца Лионеля Месси.

«Я раньше не сравнивал их, а просто говорил, что считаю Неймара лучшим футболистом мира на тот момент. Месси — инопланетянин, один из лучших игроков в истории. Мне не нравится сравнивать футболистов. Каждый игрок проходит разные периоды: иногда всё складывается успешно, иногда ничего не получается.

Я предпочитаю просто восхищаться Неймаром, Месси и Криштиану Роналду. Нам повезло, что три самых невероятных футболиста в истории всё ещё выступают на высочайшем уровне. Стоит наслаждаться их игрой, а не сравнивать», — цитирует Ришарлисона Ole.

Видео гола Ришарлисона в матче с «Саутгемптоном»

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Ришарлисон отреагировал на интерес к нему со стороны «Барселоны», «Реала» и «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021