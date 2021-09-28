Ришарлисон рассказал об отношении к Месси, Роналду и Неймару

Бразильский форвард «Эвертона» Ришарлисон де Андраде сообщил, что по-прежнему является большим поклонником соотечественника Неймара, но заявил, что не готов поставить его выше аргентинца Лионеля Месси.

«Я раньше не сравнивал их, а просто говорил, что считаю Неймара лучшим футболистом мира на тот момент. Месси — инопланетянин, один из лучших игроков в истории. Мне не нравится сравнивать футболистов. Каждый игрок проходит разные периоды: иногда всё складывается успешно, иногда ничего не получается.

Я предпочитаю просто восхищаться Неймаром, Месси и Криштиану Роналду. Нам повезло, что три самых невероятных футболиста в истории всё ещё выступают на высочайшем уровне. Стоит наслаждаться их игрой, а не сравнивать», — цитирует Ришарлисона Ole.

Видео гола Ришарлисона в матче с «Саутгемптоном»

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