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Матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» обслужит бригада арбитров из Словакии

Матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» обслужит бригада арбитров из Словакии
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УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак», сообщается на официальном сайте организации.

Встречу обслужит словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Помогать ему будут ассистенты Бранислав Ханцко и Ян Позор. Резервный рефери — Петер Кралович. За VAR будет отвечать немецкий арбитр Бастиан Данкерт, которому будет помогать нидерландский рефери Кевин Блом.

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Начало встречи — в 19:45 мск. Ответная игра «Спартака» и «Наполи» пройдёт 24 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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