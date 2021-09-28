Сергей Иванов обслужит матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Монако»
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Матч группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Монако» обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, сообщается на официальном сайте организации.
В роли ассистентов Иванова выступят Роман Усачёв и Валерий Данченко. Резервный рефери — Кирилл Левников. За VAR будет отвечать Виталий Мешков, которому будет помогать Алексей Лунёв.
Встреча группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» — «Монако» состоится 30 сентября на стадионе «Эстадио де Аноэта» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало матча — в 19:45 мск. Ответная встреча команд пройдёт 25 ноября на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Соперниками команд по группе В Лиги Европы являются эйндховенский ПСВ и «Штурм».
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