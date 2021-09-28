Яркие эмоции первого дня футбольного фестиваля «Чемпионата»

27 сентября на столичном стадионе «Металлург» стартовал третий ежегодный детский футбольный фестиваль «Чемпионата». Соревнования проводятся в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2011 года рождения) и U11 (2010 года рождения), при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».



Фото с первого дня фестиваля.