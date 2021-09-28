Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Атлетико». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Яркие эмоции первого дня футбольного фестиваля «Чемпионата»

Яркие эмоции первого дня футбольного фестиваля «Чемпионата»
Комментарии

27 сентября на столичном стадионе «Металлург» стартовал третий ежегодный детский футбольный фестиваль «Чемпионата». Соревнования проводятся в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2011 года рождения) и U11 (2010 года рождения), при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

Фото с первого дня фестиваля.

Новость по теме
Пермская «Звезда» победила «Спартак» в первый день фестиваля «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021