Яркие эмоции первого дня футбольного фестиваля «Чемпионата»
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27 сентября на столичном стадионе «Металлург» стартовал третий ежегодный детский футбольный фестиваль «Чемпионата». Соревнования проводятся в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2011 года рождения) и U11 (2010 года рождения), при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».
Фото с первого дня фестиваля.
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