Сергей Семак оценил уровень «Мальмё» в преддверии матча Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень шведского «Мальмё» в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мальмё» — команда опытная, много забивает, хорошие форварды. В середине поля также опытные игроки, которых вряд ли чем-то уже можно удивить. В плане качества команда очень хорошая. Не зря они лидируют в чемпионате и прошли через путь квалификации ЛЧ. Нам предстоят очень сложные матчи.
У «Мальмё» слабая оборона? Не соглашусь. По игрокам всё у них хорошо. Разумеется, команда, пытающаяся играть высоко, иногда пропускает. Но в остальном команда очень укомплектованная во всех линиях.
Матчи с «Челси» и «Мальмё» — совершенно разные вещи. К «Челси» шла подготовка по одному сценарию, к «Мальмё» — по другому. И приоритеты немного разные. Конечно, мы должны больше контролировать мяч, больше атаковать. Но мы понимаем, что такое же желание и у «Мальмё». Кто будет больше готов – у того будет преимущество», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.
«Зенит» сыграет с «Мальмё» 29 сентября. На матче «Зенит» — Мальмё» будет работать греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса. Начало игры – в 19:45 мск.
«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3).
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