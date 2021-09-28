Сутормин — о матче с «Мальмё»: не хочу бросать громких слов, кто фаворит, кто аутсайдер

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё».
«Сейчас я себя чувствую комфортно и при схеме в пять центральных защитников, и при схеме в четыре центральных защитника. По различиям на поле – в пятёрке больше можно атаковать, ведь всегда есть страхующий игрок, которой поможет сзади.
Можно ли назвать меня штатным пенальтистом? Одним из них – да. Но и Дзюба, и Азмун у нас всегда могут ударить. Очень многое зависит от состояния на поле и в какие минуты пенальти бьётся. Иногда на поле может выйти свежий игрок и пробить лучше. Бьёт тот, кто больше хочет и больше уверен.
К матчу с «Мальмё» подходим в хорошем боевом настроении, Лига чемпионов возвращается в Петербург. Надеемся показать все свои сильные качества и добиться нужного результата.
«Мальмё» — хорошая команда, которая лидирует в своём чемпионате и играет в пять защитников. В Лиге чемпионов нет слабых команд. Это будет сложный матч и сложный соперник, однозначно. Они хорошо прессингуют и вступают в борьбу.
Не хочется бросать громких слов, кто фаворит, кто аутсайдер. Выходят две команды на поле в равном положении. Мы играем дома при своих трибунах. Постараемся показать хороший футбол и надеемся, результат будет удачным для нас», — сказал Сутормин на предматчевой пресс-конференции.
«Зенит» сыграет с «Мальмё» 29 сентября. На матче «Зенит» — Мальмё» будет работать греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса. Начало игры – в 19:45 мск.
- 28 сентября 2021
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