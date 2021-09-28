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Глава департамента судейства РФС Перейра высказался о конфликте Слуцкого и арбитра Иванова

Глава департамента судейства РФС Перейра высказался о конфликте Слуцкого и арбитра Иванова
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Глава департамента судейства РФС Витор Перейра прокомментировал ситуацию с конфликтом между арбитром Сергеем Ивановым и главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Я в курсе ситуации между Ивановым и Слуцким. Мы не хотим никаких конфликтов. Хочется, чтобы подобные истории не выходили за рамки матчей. После игры судья описывает ситуацию для специальной комиссии, и конфликт должен быть исчерпан. Мы должны уважать тренеров и игроков, а они должны уважать нас. Мы должны быть союзниками и готовы к диалогу со всеми», — приводит слова Перейры «Матч ТВ».

Напомним, в ходе матча 8-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (1:3) Слуцкий получил красную карточку, а после встречи назвал главного арбитра Иванова профнепригодным.

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