Семак рассказал о значимости дуэта Дзюбы и Азмуна в нападении «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о значимости дуэта форвардов Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё».

«Дзюба и Азмун – очень важные для нас игроки. Есть матчи, в которых они играют вместе. Есть матчи, в которых играют по отдельности. Это зависит от состояния игроков. Это наши лучшие бомбардиры последних лет. Не сомневаемся, что каждый из них поможет «Зениту». Они разноплановые игроки, это хорошо, ведь есть вариативность при подготовке к тому или иному матчу», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

«Зенит» сыграет с «Мальмё» 29 сентября. На матче «Зенит» — Мальмё» будет работать греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса. Начало игры – в 19:45 мск.

«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3).