Глава департамента судейства РФС Перейра рассказал о привлечении иностранных специалистов

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра обозначил основную задачу своей работы на новой должности, а также рассказал о привлечении иностранных специалистов.

«Наша задача сейчас состоит в том, чтобы до декабря максимально погрузиться в ситуацию, познакомиться с российским судейством. После этого мы сможем выстроить план работы и поставить конкретные задачи. Мы будем делиться своими мыслями и стратегией с представителями СМИ.

Эта работа является определённым вызовом для меня. Нужно находиться между двух огней — с одной стороны клубы и их представители: игроки, тренеры, а с другой — судьи и помощники VAR. Мы понимаем, что нужно, чтобы довольны были и те, и другие. А ещё все хотят, чтобы футбол был зрелищным, чтобы было много голов. Поэтому судейство нужно адаптировать под это.

Мне кажется, что уровень судейства напрямую зависит от уровня футбола. Не будет топового судейства без топового футбола и наоборот. Наша задача в том, чтобы улучшать уровень арбитража по всей стране. Мы должны думать о будущем. Нельзя начинать работать с судьёй, только когда он попадёт в высший дивизион. Нужно вести их с самого начала карьеры, помогать им и поддерживать. Только тогда они будут вырастать хорошими арбитрами.

Мы не хотим быть самыми важными в футболе. Мы хотим уважать игру. Главные звёзды — это футболисты. Потом идут тренеры. Тактика и влияние на игру — это всё они. Ну, а дальше идём мы, кто просто хочет принимать правильные решения и не стремится быть на первом плане. Да, иногда нам нужно объяснять свои решения. Правила игры сложные, некоторые решения зависят от интерпретации арбитра. В таких ситуациях мы будем готовы к диалогу. Есть иностранные специалисты, которые будут помогать нам. Мы хотим быть максимально справедливыми.

Сергей Карасёв очень важен для всех молодых арбитров России. Они хотят быть похожими на него, пытаются учиться у Сергея. Он должен осознавать свою ответственность. Карасёв представляет страну на международной арене, чему мы очень рады», — приводит слова Перейры «Матч ТВ».