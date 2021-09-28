Объявлен состав молодёжной сборной России на октябрьские матчи отбора Евро-2023

Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с национальными командами Северной Ирландии (8 октября) и Литвы (12 октября), сообщается на официальном сайте РФС. В список сборной вошли 25 футболистов.



Вратари: Максим Бориско («Балтика», Калининград), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва).



Защитники: Никита Кармаев («Кубань», Краснодар), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичёв («Урал», Екатеринбург), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Даниил Корнюшин («Краснодар»), Леон Классен («Тироль», Австрия).



Полузащитники: Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Никита Кривцов («Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов», Самара), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак», Москва), Владислав Карапузов ( «Ахмат», Грозный), Даниил Хлусевич («Арсенал», Тула), Кирилл Кравцов («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Фольмер («Ростов»).



Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Владислав Яковлев (ЦСКА).