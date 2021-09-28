Дзюба, Жиго, Эджуке и Крыховяк — в символической сборной 9-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим футболистом тура стал атакующий полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, который отметился голом и был одним из лидеров своей команды в матче с «Сочи» (3:0). Французский плеймейкер получил оценку 9,0.

Вторую по величине оценку получил другой хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк – 8,6. Место в символической сборной тура также нашлось для форварда «Зенита» Артёмы Дзюбы и защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

Сборная 9-го тура РПЛ: Александр Беленов («Уфа»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Самуэль Жиго («Спартак»), Кайо («Краснодар»), Кристиан Рамирес («Краснодар»), Чидера Эджуке (ЦСКА), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Гжегож Крыховяк («Краснодар»), Реми Кабелла («Краснодар»), Артём Дзюба («Зенит»), Эрик Бикфалви («Урал»).

Фото: WhoScored

По итогам девяти туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», в активе которого 23 очка. На втором месте расположилось московское «Динамо» (19), отстающее от санкт-петербургского клуба на четыре очка. 17 очков у «Локомотива», который замыкает тройку лидеров.