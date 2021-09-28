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Ибрагимович и Классон попали в состав сборной Швеции на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Ибрагимович и Классон попали в состав сборной Швеции на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
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Шведский футбольный союз (SvFF) на официальном сайте опубликовал состав сборной на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Косово (9 октября) и Грецией (12 октября).

вратари: Понтус Дальберг («Донкастер Роверс»), Кристоффер Нордфельдт (АИК), Робин Ульсен («Шеффилд Юнайтед»),

защитники: Людвиг Аугустинссон («Севилья»), Маркус Даниэльсон («Далянь Ифан»), Эмиль Крафт («Ньюкасл Юнайтед»), Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед»), Мартин Ульссон («Мальмё»), Маттиас Йоханссон («Легия»), Йоаким Нильссон («Арминия»), Карл Старфельт («Селтик»),

полузащитники: Йенс-Люс Каюсте («Мидтьюлланн»), Виктор Классон («Краснодар»), Альбин Экдаль («Сампдория»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Деян Кулушевски («Ювентус»), Кристоффер Олссон («Андерлехт»), Робин Квайсон («Аль-Иттифак»), Кен Сема («Уотфорд»), Маттиас Сванберг («Болонья»),

нападающие: Александер Исаак («Реал Сосьедад»), Исаак Кисе Телин («Бани Яс»), Йеспер Карлссон («АЗ Алкмар»), Магнус Эрикссон («Юргорден»), Златан Ибрагимович («Милан»).

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