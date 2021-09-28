Канте не поможет «Челси» в матчах с «Ювентусом» и «Саутгемптоном»
Поделиться
Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» и встречу английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», сообщает Goal.com.
По информации источника, футболист не сможет принять участие в этих играх из-за болезни. Напомним, Канте вернулся на поле в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:0), который состоялся 19 сентября. До этого полузащитник восстанавливался после травмы ноги, полученной в августе.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Челси» состоится завтра, 29 сентября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи — в 22:00 мск. Игра английской Премьер-лиги «Челси» — «Саутгемптон» пройдёт 2 октября в Лондоне.
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
14:27
-
14:09
-
14:07
-
13:57
-
13:39
-
13:37
-
13:33
-
13:11
-
13:07
-
12:54
-
12:53
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:41
-
12:38
-
12:34
-
12:34
-
12:27
-
12:24
-
12:14
-
11:56
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:29
-
11:14
-
11:10
-
10:45
-
10:43
-
10:29
-
10:25
-
10:25
-
10:21
-
10:09
Партнерский контент