Канте не поможет «Челси» в матчах с «Ювентусом» и «Саутгемптоном»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» и встречу английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», сообщает Goal.com.



По информации источника, футболист не сможет принять участие в этих играх из-за болезни. Напомним, Канте вернулся на поле в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:0), который состоялся 19 сентября. До этого полузащитник восстанавливался после травмы ноги, полученной в августе.



Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Челси» состоится завтра, 29 сентября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи — в 22:00 мск. Игра английской Премьер-лиги «Челси» — «Саутгемптон» пройдёт 2 октября в Лондоне.