Ерохин: в «Шерифе» впечатляющие условия для молодых футболистов

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился воспоминаниями о периоде выступлений за молдавский «Шериф».
«Я проходил просмотр в дубль «Локомотива». Мне сообщили, что контракт не подпишут со мной, вероятнее всего. Позже мне сообщили, что есть вариант поехать на просмотр в «Шериф». Я раньше бывал там на турнире, там действительно впечатляющие условия для молодых футболистов: большая база, много полей тренировочных. Даже для России, если бы у нас где-то тут была такая база, это было бы здорово. А там это Молдавия, Тирасполь, небольшой город. Вдвойне удивительно, что у них есть такой комплекс.
Поехал туда, меня взяли, потом подписал свой первый профессиональный контракт. Полгода провёл в дубле, а в 18 лет попал в основную команду.
Успех «Шерифа» сейчас это случайность? Ещё в мои времена «Шериф» иногда играл в группе Лиги Европы. Сейчас «Шериф» попал в группу Лиги чемпионов – это большой успех. Для популяризации клуба попасть в один квартет с «Реалом», «Интером» и «Шахтёром» — это фантастика», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале сборной России.
- 28 сентября 2021
-
16:07
-
16:07
-
16:05
-
15:59
-
15:47
-
15:35
-
15:23
-
15:20
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:48
-
14:41
-
14:27
-
14:09
-
14:07
-
13:57
-
13:39
-
13:37
-
13:33
-
13:11
-
13:07
-
12:54
-
12:53
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:41
-
12:38
-
12:34
-
12:34
-
12:27
-
12:24
-
12:14