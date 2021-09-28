Ерохин: в «Шерифе» впечатляющие условия для молодых футболистов

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился воспоминаниями о периоде выступлений за молдавский «Шериф».

«Я проходил просмотр в дубль «Локомотива». Мне сообщили, что контракт не подпишут со мной, вероятнее всего. Позже мне сообщили, что есть вариант поехать на просмотр в «Шериф». Я раньше бывал там на турнире, там действительно впечатляющие условия для молодых футболистов: большая база, много полей тренировочных. Даже для России, если бы у нас где-то тут была такая база, это было бы здорово. А там это Молдавия, Тирасполь, небольшой город. Вдвойне удивительно, что у них есть такой комплекс.

Поехал туда, меня взяли, потом подписал свой первый профессиональный контракт. Полгода провёл в дубле, а в 18 лет попал в основную команду.

Успех «Шерифа» сейчас это случайность? Ещё в мои времена «Шериф» иногда играл в группе Лиги Европы. Сейчас «Шериф» попал в группу Лиги чемпионов – это большой успех. Для популяризации клуба попасть в один квартет с «Реалом», «Интером» и «Шахтёром» — это фантастика», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале сборной России.