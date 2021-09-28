Ерохин поделился воспоминаниями о переходе в «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился воспоминаниями о переходе в клуб из Санкт-Петербурга. Хавбек пополнил стан сине-бело-голубых летом 2017 года на правах свободного агента. Его предыдущим местом клубной прописки был «Ростов».
«Когда я узнал о том, что есть вероятность перехода в «Зенит», был очень воодушевлён. Когда трансфер свершился, я был воодушевлён назначением Роберто Манчини главным тренером. Возможность поработать с таким тренером радовала, поэтому с удовольствием принял решение перейти в «Зенит». Прошло уже четыре года, большое удовольствие играть за такой клуб в России. Особенно последние три года, когда мы брали чемпионство», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале сборной России.
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