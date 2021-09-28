Ерохин рассказал о секрете, который позволяет ему забивать голы
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал о стратегии действий у чужих ворот, которая позволяет ему показывать высокую результативность по меркам хавбека.
«Мой секрет голов? Можно предположить, что это фраза, которую мне сказали давно: самое сложное для соперника в футболе – это неожиданность. Когда противник не ждёт, что ты можешь это сделать. Соответственно, стараюсь удивлять соперника в штрафной площади или поблизости от ворот, чтобы он не ждал от меня таких действий», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале сборной России.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Ерохин провёл за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт 6 голов. Также в активе Александра одна результативная передача.
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