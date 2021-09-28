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Унаи Эмери оценил работу Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Унаи Эмери оценил работу Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери оценил работу Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» и поделился ожиданиями от встречи с манкунианцами во 2-м туре Лиги чемпионов.

«Работу Сульшера одобряют, его уважают в клубе. В прошлом сезоне он вывел команду в Лигу чемпионов и добрался до финала Лиги Европы. В этом году у него много испытаний. У него действительно было несколько негативных результатов, но не думаю, что умное руководство клуба изменит своё отношение к нему.

Я не боюсь «Манчестер Юнайтед». Мы уважаем соперника. Если теряешь уважение, можешь проиграть. «Манчестер Юнайтед» будет явным фаворитом. Они были фаворитами и в финале Лиги Европы. После того матча в их состав влились Санчо, Варан и Роналду. Они стали ещё сильнее. Это будет прекрасный матч», — цитирует Эмери Manchester Evening News.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» состоится завтра, 29 сентября. Начало — в 22:00 мск.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

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