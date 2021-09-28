Сборная Словакии определилась с составом на матчи отбора ЧМ-2022 с Россией и Хорватией

Словацкий футбольный союз (SFZ) на официальном сайте опубликовал состав сборной на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией (8 октября) и Хорватией (11 октября).
Вратари: Душан Куцяк («Легия»), Марек Родак («Фулхэм»), Франтишек Плах («Пяст»), Доминик Грейф («Мальорка»).
Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Любомир Шатка («Лех»), Милан Шкриньяр («Интер»), Томаш Губочан («Омония»), Давид Ганцко («Спарта»), Вернон Де Марко, Лукаш Паушек (оба — «Слован», Словакия), Мартин Косцельник («Слован», Чехия), Мартин Вальент («Мальорка»).
Полузащитники: Матуш Беро («Витесс»), Марек Гамшик («Трабзонспор»), Станислав Лоботка («Наполи»), Альберт Руснак («Реал Солт-Лейк»), Ондрей Дуда («Кёльн»), Патрик Грошовский («Генк»), Юрай Куцка («Уотфорд»), Томаш Суслов («Гронинген»), Эрик Йирка («Гурник»), Лукаш Гараслин («Сассуоло»).
Нападающие: Иван Шранц («Славия»), Роберт Боженик («Фейеноорд»), Давид Стрелец («Слован», Словакия), Ладислав Альмаси («Баник»).
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