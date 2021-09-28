Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил о желании вернуться в «Милан», за который выступал во время карьеры игрока.
«На мой взгляд, у игроков «Милана» другой статус для участия в Лиге чемпионов. У меня был опыт игры в ЛЧ с киевским «Динамо», но с «Миланом» совсем другая, прекрасная история. Два финала Лиги чемпионов и, прежде всего, фантастические эмоции.
К Лиге чемпионов нужно подходить по-другому. Это соревнование с великой историей. Играя с сильнейшими командами и футболистами в мире, ты развиваешься. «Милан» передаёт традиции игры в Лиге чемпионов из поколения в поколение. Когда носишь футболку «Милана», тебя пронизывает история.
После окончания карьеры футболиста мне не хватает энергии поля, когда слышишь рёв фанатов. Не хватает подготовки и напряжения перед игрой.
У меня есть огромное желание вернуться в «Милан» и услышать гимн Лиги чемпионов», — приводит слова Шевченко Pianeta Milan.
- 28 сентября 2021
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