Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Атлетико». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлен состав сборной Словении на матчи отбора ЧМ-2022 с Мальтой и Россией

Объявлен состав сборной Словении на матчи отбора ЧМ-2022 с Мальтой и Россией
Комментарии

Футбольный союз Словении (NZS) на официальном сайте опубликовал состав сборной на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой (8 октября) и Россией (11 октября).

Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец («Салернитана»), Игор Векич («Пасуш де Феррейра»).

Защитники: Миха Мевля («Аланьяспор»), Петар Стоянович («Эмполи»), Юре Балковец («Фатих Карагюмрюк»), Миха Блажич («Ференцварош»), Жан Рогель («Тироль»), Жан Карничник («Мура»), Жан Колманич («Остин»).

Полузащитники: Яка Бийол (ЦСКА), Ясмин Куртич (ПАОК), Домен Чрнигой («Венеция»), Лео Стуляц («Эмполи»), Санди Ловрич («Лугано»), Йон Горенц-Станкович («Штурм»), Адам Гнезда Черин («Риека»), Тими Макс Элшник («Олимпия»), Йосип Иличич («Аталанта»), Беньямин Вербич («Динамо», Киев).

Нападающие: Андраж Шпорар («Мидлсбро»), Лука Захович («Погонь»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»), Давид Тиянич («Гёзтепе»).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021