Объявлен состав сборной Словении на матчи отбора ЧМ-2022 с Мальтой и Россией

Футбольный союз Словении (NZS) на официальном сайте опубликовал состав сборной на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой (8 октября) и Россией (11 октября).

Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец («Салернитана»), Игор Векич («Пасуш де Феррейра»).



Защитники: Миха Мевля («Аланьяспор»), Петар Стоянович («Эмполи»), Юре Балковец («Фатих Карагюмрюк»), Миха Блажич («Ференцварош»), Жан Рогель («Тироль»), Жан Карничник («Мура»), Жан Колманич («Остин»).

Полузащитники: Яка Бийол (ЦСКА), Ясмин Куртич (ПАОК), Домен Чрнигой («Венеция»), Лео Стуляц («Эмполи»), Санди Ловрич («Лугано»), Йон Горенц-Станкович («Штурм»), Адам Гнезда Черин («Риека»), Тими Макс Элшник («Олимпия»), Йосип Иличич («Аталанта»), Беньямин Вербич («Динамо», Киев).



Нападающие: Андраж Шпорар («Мидлсбро»), Лука Захович («Погонь»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»), Давид Тиянич («Гёзтепе»).