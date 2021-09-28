Объявлен состав сборной Словении на матчи отбора ЧМ-2022 с Мальтой и Россией

Футбольный союз Словении (NZS) на официальном сайте опубликовал состав сборной на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой (8 октября) и Россией (11 октября).
Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец («Салернитана»), Игор Векич («Пасуш де Феррейра»).
Защитники: Миха Мевля («Аланьяспор»), Петар Стоянович («Эмполи»), Юре Балковец («Фатих Карагюмрюк»), Миха Блажич («Ференцварош»), Жан Рогель («Тироль»), Жан Карничник («Мура»), Жан Колманич («Остин»).
Полузащитники: Яка Бийол (ЦСКА), Ясмин Куртич (ПАОК), Домен Чрнигой («Венеция»), Лео Стуляц («Эмполи»), Санди Ловрич («Лугано»), Йон Горенц-Станкович («Штурм»), Адам Гнезда Черин («Риека»), Тими Макс Элшник («Олимпия»), Йосип Иличич («Аталанта»), Беньямин Вербич («Динамо», Киев).
Нападающие: Андраж Шпорар («Мидлсбро»), Лука Захович («Погонь»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»), Давид Тиянич («Гёзтепе»).
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