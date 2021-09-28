Стивен Н’Зонзи стал одноклубником Хамеса Родригеса в катарском «Аль-Райяне»
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Полузащитник «Ромы» Стивен Н’Зонзи перешёл в «Аль-Райян», информирует пресс-служба арабского клуба в «Твиттере».
Стороны подписали соглашение до 2023 года. Согласно сведениям СМИ, в Катаре Н’Зонзи будет получать около € 3 млн за сезон. Ранее «Аль-Райян» подписал другого известного по выступлениям в Европе игрока – Хамеса Родригеса из «Эвертона»
Контракт Н’Зонзи с «Ромой» был рассчитан до лета 2022 года. В клубе не было никаких планов на Стивена, предыдущий сезон он провёл в аренде в «Ренне».
За «Рому» Н’Зонзи выступал с августа 2018 года. Тогда он перебрался в итальянский клуб из «Севильи». В общей сложности Стивен провёл за «Рому» 39 матчей и забил один мяч, а также отдал две результативные передачи.
Новость по темеХамес Родригес перешёл в катарский «Аль-Райян»
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