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Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд»

Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд»
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Легендарный итальянский экс-футболист Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд», сообщается на официальном сайте китайского клуба. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Каннаваро уйдёт из «Гуанчжоу Эвергранд» из-за серьёзных финансовых трудностей клуба.

Напомним, Каннаваро работал в Китае с 2016 года. С 2017 года итальянец возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд». В определённый период времени он совмещал работу в клубе и в сборной Китая, но позже покинул тренерский штаб национальной команды.

«Гуанчжоу Эвергранд» набрал 30 очков в 14 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Китая сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Шаньдун Лунэн» (33).

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