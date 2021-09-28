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«МЮ» готов продать Марсьяля за € 50-55 млн. «Боруссия» Д не заплатит такую сумму

«МЮ» готов продать Марсьяля за € 50-55 млн. «Боруссия» Д не заплатит такую сумму
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«Манчестер Юнайтед» намерен выручить за 25-летнего форварда Антони Марсьяля, которым интересуется дортмундская «Боруссия», не менее чем за € 50-55 млн, сообщает Sport1.

Однако «Боруссия» не станет тратить на француза такую ​​большую сумму. Дортмундцы планируют провести предварительные переговоры по трансферу зимой.

Сообщалось, что «Боруссия» хочет приобрести Антони Марсьяля в случае трансфера нападающего «шмелей» Эрлинга Холанда.

Марсьяль перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. Ранее он выступал за «Монако» и «Лион». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн. Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В текущем чемпионате Англии Марсьяль принял участие в четырёх матчах (один раз выходил в основе) и не отметился результативными действиями. Также на 25-летнего француза претендует «Тоттенхэм Хотспур». Лондонский клуб готов обменять игрока на полузащитника Тангая Н'Домбеле.

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