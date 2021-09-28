У Канте обнаружен коронавирус, игрок пропустит матчи с «Ювентусом» и «Саутгемптоном»

Французский полузащитник «Челси» Н’Голо Канте сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, из-за чего не сыграет в ближайших матчах «аристократов», сообщает Sky Sports. В данный момент игрок находится на карантине.



Канте пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом», а также игру 7-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Участие француза в октябрьском матче Лиги наций с Бельгией остаётся под вопросом.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Н’Голо принял участие в четырёх играх чемпионата и отметился одним забитым мячом. Футболист пропустил встречу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» из-за травмы паха.



Матч «Ювентус» — «Челси» состоится завтра, 29 сентября, на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине. Начало встречи – 22:00 мск.

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