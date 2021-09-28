Стало известно, когда Агуэро может дебютировать за «Барселону»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может в ближайшее время дебютировать за клуб, сообщает Sport.es.

По сообщениям источника, первая игра аргентинца за сине-гранатовых может прийтись на матч 8-го тура испанской Примеры с «Валенсией», который состоится 17 октября.



Агуэро перешёл в стан каталонцев нынешним летом на правах свободного агента.

Напомним, Агуэро пропускает начало нового сезона из-за повреждения связки голеностопного сустава. Травма игрока была обнаружена в ходе медобследования. Из-за повреждения футболист пока что не смог провести за новый клуб ни одного матча.



До перехода в «Барселону» Агуэро с 2011 года выступал за «Манчестер Сити». Ранее аргентинец играл за мадридский «Атлетико» и «Индепендьенте», воспитанником которого является.