Стало известно, когда Агуэро может дебютировать за «Барселону»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может в ближайшее время дебютировать за клуб, сообщает Sport.es.
По сообщениям источника, первая игра аргентинца за сине-гранатовых может прийтись на матч 8-го тура испанской Примеры с «Валенсией», который состоится 17 октября.
Агуэро перешёл в стан каталонцев нынешним летом на правах свободного агента.
Напомним, Агуэро пропускает начало нового сезона из-за повреждения связки голеностопного сустава. Травма игрока была обнаружена в ходе медобследования. Из-за повреждения футболист пока что не смог провести за новый клуб ни одного матча.
До перехода в «Барселону» Агуэро с 2011 года выступал за «Манчестер Сити». Ранее аргентинец играл за мадридский «Атлетико» и «Индепендьенте», воспитанником которого является.
- 28 сентября 2021
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