Вагнер Лав: Гинер относился ко мне как к сыну. Его сын называл меня темнокожим братом

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал об отношениях с президентом московского клуба Евгением Гинером.
«Он правда относился ко мне как к сыну, и я относился к нему, как к отцу. Его сын Вадим даже называл меня братом. Мы с ним иногда шутили на эту тему, когда виделись. Он говорил: «Ну надо же, у меня есть темнокожий брат! Как же так получилось, что я — белый, а мой брат с другим цветом кожи?»
Сам Евгений Леннорович часто давал мне важные жизненные советы, не только футбольные. Я всегда буду благодарен за ту возможность обратиться к нему как к президенту клуба, так и к тренеру, в любой непростой ситуации», — цитирует Вагнера «Матч ТВ».
За ЦСКА Вагнер выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.
- 28 сентября 2021
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