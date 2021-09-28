Мбаппе зимой не будет продлевать контракт с «Пари-Сен-Жермен»

Нападающий французского футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с парижском клубом. Об этом сообщает AS.
По информации источника, форвард не планирует оставаться во Франции по нескольким причинам. Во-первых, его не устраивает то, что в команде слишком много игроков группы атаки, которые могут вытеснить его из стартового состава. Во-вторых, ему не нравится отношение болельщиков «ПСЖ» к своей персоне, так как фанаты парижан регулярно освистывают футболиста.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в десяти играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
- 28 сентября 2021
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