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«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 28 сентября, французский «Пари Сен-Жермен» сыграет с английским «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы А состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Грандею. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Сантьяго Хайме Латре.

В составе парижан не сыграют Хуан Бернат, Марко Верратти, Лейвин Курзава, Серхио Рамос и Лионель Месси. У «Манчестер Сити» на поле не появятся Александр Зинченко, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брёйне.

В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3).

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