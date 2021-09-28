«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 28 сентября, французский «Пари Сен-Жермен» сыграет с английским «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы А состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Грандею. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Сантьяго Хайме Латре.
В составе парижан не сыграют Хуан Бернат, Марко Верратти, Лейвин Курзава, Серхио Рамос и Лионель Месси. У «Манчестер Сити» на поле не появятся Александр Зинченко, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брёйне.
В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3).
- 28 сентября 2021
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:41
-
18:35
-
18:24
-
18:18
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:52
-
17:49
-
17:45
-
17:40
-
17:27
-
17:20
-
16:57
-
16:55
-
16:45
-
16:30
-
16:07
-
16:07
-
16:05
-
15:59
-
15:47
-
15:35
-
15:23
-
15:20
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:48
-
14:41