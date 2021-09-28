Сульшер ответил Невиллу, который сказал, что «Манчестер Юнайтед» не выиграет АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова экс-игрока клуба Гари Невилла, который заявил, что «красные дьяволы» не смогут победить в английской Премьер-лиге в ближайшее время.

«Такое давление – это привилегия. Чтобы работать в такой сфере, нужно принять это давление.



Если Невилл сказал, что нам нужно выиграть трофей в этом или следующем сезоне в связи с той поддержкой, которую я получил, то должен сказать, что меня правда поддерживают. Учитывая то, что я получил, процесс идёт хорошо. Мне кажется, мы придерживаемся плана.



Мы работаем на результат, и здесь мы для того, чтобы побеждать. Очевидно, что мы стали лучше. Ожидания усилились после трансферов. Я здесь, чтобы побеждать. Гари знает это, мы общаемся, и я понимаю, что клуб обязан выигрывать, практикуя при этом определённый стиль.

Иногда это рискованно. В последнее время мы проиграли несколько матчей, поменяли состав в Кубке лиги, но это наш путь. Я надеюсь, мы добьёмся того, что в апреле или мае будем бороться за трофеи, которые хотели бы видеть на «Олд Траффорд», — цитирует Сульшера Manchester Evening News.

После шести туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе. В седьмом туре «красные дьяволы» примут «Эвертон». Встреча состоится 2 октября.

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.