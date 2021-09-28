«Шахтёр» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы на матч «Шахтёра» и «Интера» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Шахтёр»: Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Патрик, Матвиенко, Траоре, Исмаили, Педриньо.
«Интер»: Ханданович, Дюмфрис, де Врей, Бастони, Димарко, Шкриньяр, Барелла, Брозович, Весино, Джеко, Мартинес.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтёр» — «Интер».
Игру обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Помогать ему будут Василе Маринеску и Овидиу Артене. В роли резервного рефери выступит Андрей Флорин Кивулете.
Напомним, «Интер» и «Шахтёр» стартовали в новом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов с поражений. Миланский клуб уступил мадридскому «Реалу» со счётом 0:1, а донецкие «горняки» сенсационно проиграли молдавскому «Шерифу» (0:2).
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