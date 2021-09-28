Болельщики «Шинника» получили во Владимире административный арест

Болельщиков ярославского «Шинника» привлекли к административной ответственности в судах Владимира. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Большинству фанатов вменяют статью 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), нарушение которой влечёт за собой штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 50 часов. Также обвиняемым в нарушении этой статьи может грозить арест до десяти суток.

Некоторых болельщиков ярославского клуба оштрафовали на 20 тысяч рублей, других арестовали.

Напомним, накануне полиция задержала всех болельщиков «Шинника», приехавших во Владимир на матч ФНЛ-2 с местным «Торпедо» (2:0). Незадолго до игры фанаты «Шинника» массово прошли по центру города, передвигаясь в том числе и по проезжей части.