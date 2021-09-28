«Порту» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 28 сентября, португальский «Порту» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с английским «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Ливерпуль».
Встречу будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Владимир Москалёв (Воронеж).
В составе «Ливерпуля» не сыграют Джозеф Гомес, Неко Уильямс, Наби Кейта, Тьяго Алькантара и Харви Эллиотт.
В 1-м туре «Порту» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0). «Ливерпуль» переиграл «Милан» (3:2).
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