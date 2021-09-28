Лам — о «ПСЖ»: новый символ Парижа после Эйфелевой башни и Нотр-Дама
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Бывший защитник мюнхенской «Баварии», а ныне спортивный журналист, Филипп Лам оценил проект, который катарские бизнесмены создают во французском «Пари-Сен-Жермен».
«После Эйфелевой башни и Нотр-Дама у Парижа появился новый символ – безумно дорогая футбольная команда. Футболисты популярнее рэперов, а их видео становятся самыми просматриваемыми. «ПСЖ» рулит в индустрии моды. Дизайнер Кристель Коше создала футболку «ПСЖ». Её цена — € 3 тыс. Бейонсе, Леонардо Ди Каприо и Мик Джаггер тоже участвовали в создании мерча. Это подходит Парижу: столице моды и экстравагантности», – написал Лам в газете The Guardian.
Напомним, этим летом парижский клуб перешли Лионель Месси, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос и Жоржиньо Вейналдум.
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