Магуайр из-за травмы выбыл из строя на три недели

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр пропустит три недели из-за травмы икры, сообщает The Sun.
Защитник не сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» и в игре 7-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».
Магуайр также пропустит октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 с Андоррой и Венгрией.
Англичанин получил повреждение в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой», из-за чего был заменён на 66-й минуте встречи.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Магуайр принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями. Защитник также сыграл в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» состоится завтра, 29 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи – 22:00 мск.
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