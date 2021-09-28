Томассон: матч с «Зенитом» будет серьёзным вызовом для «Мальмё»

Главный тренер «Мальмё» Йон-Даль Томассон поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Прежде всего отмечу, что мы прошли четыре квалификационных раунда, чтобы сыграть на групповом этапе — это огромное достижение для клуба из Швеции, высочайший уровень. В этом турнире играют лучшие игроки мира. Это нормально — чувствовать себя расслабленными, но правильно при этом мыслить. Все хотят сыграть на таком уровне, завтра нам будет противостоять российский чемпион, привыкший выступать на европейской арене. Конечно, завтрашний матч станет серьёзным вызовом для нас.



Будут ли готовы завтра сыграть Серхио Пенья и Сорен Рикс? Нет. Конечно, нам не хватает целого ряда футболистов. Каждая команда чувствует, когда ей недостаёт нескольких важных футболистов. Однако нет никого, кто мог бы сыграть во всех встречах. Посмотрим, кто будет наилучшим образом готов завтра.



Как сказал наш капитан, Антонио Чолак, мы хотим сыграть в своём стиле, мы хотим расти как клуб, повышать наш уровень. Лига чемпионов приносит в казну нашего клуба € 20-30 млн — это просто, чтобы понимать уровень», — приводит слова Томассона пресс-служба «Зенита».