Томассон: у «Зенита» есть два отличных форварда. Дзюба — очень крутой игрок

Главный тренер «Мальмё» Йон-Даль Томассон накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» дал характеристику Артёму Дзюбе.
«Дзюба? У «Зенита» есть два отличных нападающих, они классно играют 1 на 1, демонстрируют высокое качество. Он — очень крутой игрок, и не только на российском уровне. А ещё у «Зенита» есть несколько классных футболистов из Бразилии. Нас ждёт отличный матч, хотя мы и понимаем, что мы в нём — аутсайдеры. Но мы можем 1-2 раза преподнести сюрприз в этой группе», — приводит слова Томассона пресс-служба «Зенита».
«Зенит» сыграет с «Мальмё» 29 сентября. На матче «Зенит» — Мальмё» будет работать греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса. Начало игры – в 19:45 мск.
«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3).
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