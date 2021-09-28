«Реал» — «Шериф»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 28 сентября, испанский «Реал» Мадрид сыграет с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером. Ассистенты — Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Резервный судья — Брам Ван Дрише.
В матче 1-го тура «Реал» победил миланский «Интер» со счётом 1:0 — в том матче полузащитник мадридцев Родриго отличился на 89-й минуте. «Шериф» обыграл донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0.
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