«Реал» — «Шериф»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 28 сентября, испанский «Реал» Мадрид сыграет с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером. Ассистенты — Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Резервный судья — Брам Ван Дрише.

В матче 1-го тура «Реал» победил миланский «Интер» со счётом 1:0 — в том матче полузащитник мадридцев Родриго отличился на 89-й минуте. «Шериф» обыграл донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0.