Источник: стоимость прав на показ РПЛ останется на том же уровне при формате «Юпитер-16»
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Цены на показ матчей Российской Премьер-Лиги значительно не изменятся, если чемпионат будет проводиться по формату «Юпитер-16». Об этом сообщает Telesport.
По информации источника, руководство лиги запросило у четырёх потенциальных участников тендера в письменной форме информацию, насколько они готовы увеличить предложение в случае смены формата на голландский «Юпитер-16». «Матч ТВ» известил о том, что готов повысить сумму в лучшем случае на 10%. Три других участника подчеркнули, что не видят разницы и введение «Юпитера-16» никак не отразится на оценке медиаправ.
Напомним, в тендере на показ игр Российской Премьер-Лиги будут участвовать «Матч ТВ» («Газпром-Медиа»), Окко («Сбер»), платформа Start («Мегафон») и «Яндекс».
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