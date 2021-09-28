Тухель высказался о предстоящем матче «Челси» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 с туринским «Ювентусом».



«Время покажет, но я думаю, не секрет, что любая команда в мире слабее без Роналду, потому что он один из величайших игроков в истории. Они потеряли великого чемпиона и большую личность.



Но можно выигрывать матчи и быть сильной командой и без Криштиану Роналду. Они опытны, их игроки талантливы, у них хороший тренер.



У них есть большой опыт, в том числе в Лиге чемпионов. У «Ювентуса» были некоторые проблемы на старте сезона, но они всегда очень убедительно смотрятся в Лиге чемпионов.



Легко сказать, что мы фавориты. Так у соперника появляется мотивация. Мы должны принять это, потому что мы выиграли турнир.



Не секрет, что нам нравится роль аутсайдера или претендента, потому что я думаю, что так оно и есть», — цитирует Тухеля Daily Mail.



Матч «Ювентус» — «Челси» состоится завтра, 29 сентября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 22:00 мск.

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