Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Атлетико». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель высказался о предстоящем матче «Челси» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Тухель высказался о предстоящем матче «Челси» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 с туринским «Ювентусом».

«Время покажет, но я думаю, не секрет, что любая команда в мире слабее без Роналду, потому что он один из величайших игроков в истории. Они потеряли великого чемпиона и большую личность.

Но можно выигрывать матчи и быть сильной командой и без Криштиану Роналду. Они опытны, их игроки талантливы, у них хороший тренер.

У них есть большой опыт, в том числе в Лиге чемпионов. У «Ювентуса» были некоторые проблемы на старте сезона, но они всегда очень убедительно смотрятся в Лиге чемпионов.

Легко сказать, что мы фавориты. Так у соперника появляется мотивация. Мы должны принять это, потому что мы выиграли турнир.

Не секрет, что нам нравится роль аутсайдера или претендента, потому что я думаю, что так оно и есть», — цитирует Тухеля Daily Mail.

Матч «Ювентус» — «Челси» состоится завтра, 29 сентября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 22:00 мск.

Новость по теме
У Канте обнаружен коронавирус, игрок пропустит матчи с «Ювентусом» и «Саутгемптоном»

Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021