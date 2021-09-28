Тухель высказался о предстоящем матче «Челси» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 с туринским «Ювентусом».
«Время покажет, но я думаю, не секрет, что любая команда в мире слабее без Роналду, потому что он один из величайших игроков в истории. Они потеряли великого чемпиона и большую личность.
Но можно выигрывать матчи и быть сильной командой и без Криштиану Роналду. Они опытны, их игроки талантливы, у них хороший тренер.
У них есть большой опыт, в том числе в Лиге чемпионов. У «Ювентуса» были некоторые проблемы на старте сезона, но они всегда очень убедительно смотрятся в Лиге чемпионов.
Легко сказать, что мы фавориты. Так у соперника появляется мотивация. Мы должны принять это, потому что мы выиграли турнир.
Не секрет, что нам нравится роль аутсайдера или претендента, потому что я думаю, что так оно и есть», — цитирует Тухеля Daily Mail.
Матч «Ювентус» — «Челси» состоится завтра, 29 сентября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 22:00 мск.
Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 28 сентября 2021
-
20:34
-
20:33
-
20:30
-
20:19
-
20:04
-
20:04
-
19:50
-
19:44
-
19:42
-
19:34
-
19:34
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:14
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:41
-
18:35
-
18:24
-
18:18
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:52
-
17:49
-
17:45
-
17:40
-
17:27
-
17:20
-
16:57
-
16:55
-
16:45