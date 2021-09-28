Барриос: игра с «Челси» показала, что «Зенит» действует в каждом матче как команда

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос накануне матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Мальмё» поделился мнением о шансах питерской команды на выход из группы.
«Способен ли «Зенит» составить конкуренцию не только шведам, но и «Челси» с «Ювентусом»? Честно говоря, никогда не придавал значения мнению экспертов, которые далеки от клуба. Важнее всего то, насколько слаженно мы действуем в каждом матче как команда. Игра с «Челси» показала это — да, мы уступили, да, хозяева много владели мячом, но, по моим ощущениям, результат очень удивил всех, кто ждал нашего разгрома на «Стэмфорд Бридж».
И это лишь доказывает, что, кто бы ни был нашим соперником, необходимо сохранять менталитет победителя, потому что на поле выходят 11 против 11 и всё решают концентрация и желание. Мы прекрасно знаем, какие сильные и качественные команды в нашей группе, знаем, что каждый матч будет сложным, нужно быть готовыми показать всё, на что мы способны. Будем стремиться набирать максимум очков дома и бороться за них на выезде, чтобы приблизиться к нашей цели — выходу в плей-офф. У нас отличная команда, всё в наших руках», — приводит слова Барриоса пресс-служба «Зенита».
- 28 сентября 2021
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