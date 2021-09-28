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Алекс Фергюсон высказал мнение о работе системы VAR

Алекс Фергюсон высказал мнение о работе системы VAR
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прокомментировал работу системы VAR.

«Это другой мир. Прошло всего восемь лет с тех пор, как я ушёл в отставку — посмотрите на VAR. На мой взгляд, это самый обсуждаемый вопрос в футболе.

И все же в субботу, когда «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» со счётом 4:1, VAR не был использован ни разу. Болельщикам это больше нравится, потому что игра не останавливается на две-три минуты.

Разговоры в УЕФА о внедрении системы начались, когда я работал последний год в клубе. Они спрашивали мнение тренеров о VAR. Систему пробовали в матче Суперкубка Италии, и я не думаю, что кто-то из тренеров поддержал её внедрение. Игра и без неё в порядке, понимаете?

Технологию определения взятия ворот на линии приняли, никто на неё не жаловался. Сейчас у нас есть VAR, и это никуда не денется. В конце концов мы привыкнем и перестанем жаловаться.

Спорные моменты в принятии судейских решений будут всегда. Сто лет мы не понимали решений судей и жаловались на них, но справлялись с этим. Такое случается, и судья должен принимать решение. Он может быть прав, а может и быть не прав. В большинстве случаев он прав, но иногда он ошибается. В этом нет ничего плохого.

С VAR ситуация в том, что эпизоды интерпретирует судья в кабине. Я думаю, теперь заметно, что они тоже ошибаются», — цитирует Фергюсона официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Алекс Фергюсон возглавлял «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год.

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