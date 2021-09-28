Каррагер выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока сборной Англии Роджера Ханта
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Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер выразил соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего красных и сборной Англии Роджера Ханта, который скончался сегодня, 28 сентября, в возрасте 83 лет.
«Покойтесь с миром, сэр Роджер Хант. Это один из величайших бомбардиров нашего клуба. Сэр Роджер вместе с другими легендами 60-х годов сделал клуб таким, каким он является сегодня», — написал Каррагер в «твиттере».
Хант выступал за «Ливерпуль» в период с 1958 по 1969 год. За это время он провёл за мерсисайдцев 339 матчей, забил 189 голов и отдал 25 результативных передач. Также на его счету 34 матча и 18 голов за сборную Англии. В составе «трёх львов» Роджер Хант стал чемпионом мира 1966 года.
Новость по темеСкончался чемпион мира в составе сборной Англии Роджер Хант
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