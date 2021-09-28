Нагельсман поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии», немецкий специалист Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
«Я хочу быть максимально осведомлённым о состоянии соперника. В Киеве собрался молодой и талантливый коллектив. Они фавориты своего чемпионата и регулярно доказывают это. Они компактно обороняются в полузащите, играют низким блоком. У меня есть уверенность в нашей команде, в том, что мы выиграем матч. Мы хотим оставаться на первом месте в группе», — приводит слова наставника мюнхенцев Kicker.
Напомним, в первом матче в рамках группового этапа ЛЧ «Бавария» обыграла каталонскую «Барселону» со счётом 3:0. Голами в том матче отметились Роберт Левандовски (дважды) и Томас Мюллер.
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