«Реал» — «Шериф»: стартовые составы на матч группового этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 28 сентября, испанский «Реал» Мадрид сыграет с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером. Ассистенты — Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Резервный судья — Брам Ван Дрише.



Команды объявили стартовые составы на матч:

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Милитао, Гутьеррес, Вальверде, Каземиро, Камавинга, Винисиус, Азар, Бензема.

«Шериф»: Атанасиадис, Арболеда, Траоре, Кастаньеда, Констанза, Кристиано, Яхшибоев, Аддо, Коловос, Тиль, Дуланто.