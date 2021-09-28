Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Атлетико». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Порту» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Порту» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Порту» и «Ливерпуля» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Порту»: Мейрелеш, Занузи, Маркано, Пепе, Урибе, Оливейра, Отавио, Корона, Диас, Мартинес, Тареми.

Запасные: Маркесин, Манафа, Венделл, Кардозу, Кошта, Виейра, Груич, Феррейра, Пепе, Консейсау, Мариу, Эванилсон.

«Ливерпуль»: Бекер, Робертсон, ван Дейк, Матип, Милнер, Джонс, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.

Запасные: Келлехер, Адриан, Гомес, Конате, Филлипс, Цимикас, Уильямс, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Минамино, Ориги.

Напомним, сегодня, 28 сентября, состоится матч «Порту» — «Ливерпуль». Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Ливерпуль».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021