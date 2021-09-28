Барриос: сказал Куадрадо, что ему крепко достанется в матче «Зенита» с «Ювентусом»

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос рассказал о выступлении на Кубке Америки и общении с полузащитником «Ювентуса» Хуаном Куадрадо.

«Разумеется, было грустно остаться без матча за золото. Мы мечтали о финале и о трофее. Наша команда была готова побороться за него — я считаю, мы как следует зарубились с аргентинцами, сложно было и нам, и им. Но дело дошло до серии пенальти, где они оказались успешнее, поэтому заслуженно победили.

Обсуждали ли с Хуаном Куадрадо, играющим в «Ювентусе», предстоящую встречу на поле, когда ездили в сборную? Да, поболтали немного. Я сказал, что ему крепко достанется, что со мной его футбольные штучки, о которых все знают, не пройдут! Посмотрим, надеюсь, мы подойдём к играм с ними в хороших кондициях и покажем отличный футбол», — приводит слова Барриоса пресс-служба «Зенита».