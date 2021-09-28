«Милан» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Атлетико» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Салемакерс, Беннасер, Кессье, Диас, Ребич, Леау.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Фелипе, Эрмосо, Льоренте, Коке, Кондогбиа, Карраско, Корреа, Суарес.
Встречу обслужит турецкая бригада арбитров, которую возглавит Джюнейт Чакыр. Ему будут помогать ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервным арбитром встречи выступит Арда Кердешлер.
Напомним, сегодня, 28 сентября, состоится матч «Милан» — «Атлетико». Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Атлетико».
В группе B, помимо «Милана» и «Атлетико», также сыграют «Порту» и «Ливеруль».
- 28 сентября 2021
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