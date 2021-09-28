«Шахтёр» и «Интер» не забили голов в матче группового этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 28 сентября, донецкий «Шахтёр» встречался с миланским «Интером». Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск. Голов команды не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

Игру обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавил Иштван Ковач. Помогали ему Василе Маринеску и Овидиу Артене. В роли резервного рефери выступал Андрей Флорин Кивулете.



Напомним, «Интер» и «Шахтёр» стартовали в новом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов с поражений. Миланский клуб уступил мадридскому «Реалу» со счётом 0:1, а донецкие «горняки» сенсационно проиграли молдавскому «Шерифу» (0:2).

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтёр» — «Интер».