Гасперини оценил игру «Аталанты» перед матчем с «Янг Бойз»

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил предстоящую игру со швейцарским «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. Матч состоится завтра, 29 сентября.
«Это важная игра, но не решающая. Тот факт, что «Янг Бойз» обыграл «Манчестер», всё усложняет. Это хорошо организованная команда, они всегда играли 4-4-2, но в матче с «»Манчестер Юнайтед» поменяли схему. Это команда, привыкшая и обученная побеждать. За последние 10 матчей они выиграли девять раз и один раз сыграли вничью. Они атакуют со всеми.
В выступлении в Лиге чемпионов есть преимущество: нет серьёзных проблем с психикой, потому что участие в турнире настолько престижно и ценно, что каждый чувствует себя уверенно. Мы провели хороший матч с «Интером». Я не согласен с теми, кто говорит, что «Интер» заслуживал большего. У нас было больше шансов, мы были близки к победе», — цитирует Гасперини Football Italia.
- 28 сентября 2021
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